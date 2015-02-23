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ضبط مسجلة آداب ببورسعيد لسرقتها قائد سيارة

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ضبط مسجلة آداب ببورسعيد لسرقتها قائد سيارة ضبط مسجلة آداب ببورسعيد لسرقتها قائد سيارة

مديرية أمن بورسعيد

قالت مديرية أمن بورسعيد إن ضباط مباحث قسم شرطة المناخ تمكنوا من ضبط مسجلة آداب حال قيامها بمغافلة قائد سيارة وسرقة هاتفة المحمول.

وأضافت المديرية في بيانا لها أنه تم ضبط المتهمة ولاء ش . ي مقيمة بأبوحماد شرقية “سبق اتهامها فى قضايا أدآب عامة ،  بتفتيش حقيبتها عثر بداخلها على الهاتف المحمول الخاص بالمجنى علية ماركة “سامسونج” كما ضبط بحوزتها لفافة متوسطة الحجم لمخدر البانجو داخل حقيبتها .
> بمواجهة المذكورة اعترفت بقيامها بمغافلة المجنى علية و سرقة هاتفة المحمول من داخل سيارتة كما اقرت بحيازتها لنبات البانجو المخدر بقصدر التعاطى .

تم التحفظ على المتهمة وأخطار النيابة العامة التي تولت التحقيقات

وقام اللواء فيصل دويدار مدير أمن بورسعيد بإستدعاء الضابط ومكافأتة ليقظتة وسرعة ضبط المتهمة … وامر بإتخاذ الإجراءات القانونية وسرعة عرضها علي نيابة المناخ .

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