غدًا.. استئناف جلسات دعوى إدراج 6 إبريل كتنظيم إرهابى

تنظر محكمة الإسكندرية الدائرة الثانية للأمور المستعجلة، غدًا الثلاثاء 24 فبراير، برئاسة المستشار ماجد أبو السعود، وأمانة سر إسماعيل على، دعوى رقم 150 لسنة 2015، والتى أقامها طارق محمود لإدراج حركة 6 إبريل كتنظيم إرهابى.

وطلب الحاضر عن قضايا الحكومة الإطلاع على المستندات التى تقدم بها طارق محمود فى دعواه فى الجلسة السابقة.

وقدم طارق محمود مستندات تؤكد تورط حركة 6 إبريل فى أعمال إرهابية، وقرر فى مرافعته أن جماعة 6 ابريل التى تتلقى تمويلا خارجيا، أصبحت الأداة التى تستخدمها جماعة الإخوان الإرهابية فى ارتكاب أعمال العنف، بعد أن ضيقت أجهزة الأمن الخناق على الجماعة الإرهابية، وقدم طارق محمود مستندات تؤكد ذلك.

وأضاف طارق محمود، أن تلك الحركة تلقت تدريبات عسكرية فى الخارج لممارسة أعمال العنف والشغب.

واتهم طارق محمود، حركة 6 إبريل بالعمل على إسقاط مؤسسات الدولة، خاصة المؤسسة العسكرية والشرطية، كما استند فى تلك الدعوى إلى أن مؤسس هذه الحركة أحمد ماهر محبوس حاليًا لصدور حكم نهائى ضده لارتكابه أعمال عنف وشغب وقطع طرق، إضافة إلى اتهامات أخرى، تتهمه بالتخابر مع أجهزة مخابرات خارجية، وتلقى أعضاء الحركة لتدريبات مسلحة فى الخارج، وتلقى تمويلات بهدف إسقاط الدولة.

كما أكد طارق محمود أن حركة 6 إبريل تشارك فى كل ما يقوم به الإخوان من تهديد للسلم العام داخل المجتمع، وأن كل فعالياتهم تنتهى بالعنف والاشتباكات والتخريب، وأخرها أحداث المطرية يوم 25 يناير الماضى.