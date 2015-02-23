ضبط خمور مستوردة مهربة جمركيا داخل لنش سياحى بميناء الغردقة

تمكنت جمارك ميناء الغردقة البحرى، بالاشتراك مع شرطة أمن الموانئ، من ضبط كميات كبيرة ومتنوعة من زجاجات الخمور المحلية والمستوردة المهربة من سداد المستحقات الجمركية داخل لنش سياحى بالغردقة.

كانت معلومات قد وردت لإسماعيل جابر رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر وجنوب الصعيد بوجود كميات من زجاجات الخمور داخل اللنش.

وبتفتيش اللنش الذى يسمى "اوتسى" خلال رسوه بالميناء عثر على نحو 57 زجاجة خمور متنوعة مستوردة من الخارج غير خالصة الرسوم الجمركية بالإضافة إلى عدد من كراتين زجاجات الخمور المحلية.

تم تقدير الرسوم الجمركية المستحقة بنحو نصف مليون جنيه، وتولت الشئون القانونية بالجمارك برئاسة محمد دندراوى التحقيق فى الواقعة وقدرت الجمارك المستحقة بنصف مليون جنيه.

فيما أنكر ريس اللنش صلته بالواقعة وأنها تخص شخصًا فرنسى الجنسية وهو مستأجر اللنش وتقرر اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة الواقعة للنيابة لاستكمال التحقيقات.