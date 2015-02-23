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المحكمة العسكرية بالإسماعيلية تؤجل محاكمة 8 متهمين لجلسة الغد

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المحكمة العسكرية بالإسماعيلية تؤجل محاكمة 8 متهمين لجلسة الغد المحكمة العسكرية بالإسماعيلية تؤجل محاكمة 8 متهمين لجلسة الغد
أجلت محكمة الجنايات العسكرية بالإسماعيلية، نظر قضيتان تظاهر بدون تصريح، وإتلاف ممتلكات عامة لجلسة غد الثلاثاء.

ونظرت المحكمة فى جلستها اليوم بمقرها بمعسكر الجلاء بالإسماعيلية، القضيتان رقم 370 /143 لسنة 2014 عسكرية، و368 /141 لسنة 2014 جنايات عسكرية، والمتهم فيهما 8 أشخاص بينهم فتاة واحدة، واستمعت المحكمة إلى شهود الإثبات فى القضية.

ويحاكم المتهمون الثمانية بتهم التظاهر بدون تصريح، والانتماء لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، والمشاركة فى قطع الطريق أمام المارة، خلال مشاركتهم فى مظاهرات فى فترة ما بعد فض اعتصام ميدانى رابعة العدوية ونهضة فى أغسطس 2013.

وقررت المحكمة إرجاء القضية إلى جلسة الغد لاستكمال سماع شهادة الشهود.
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