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"فؤاد معصوم" يقترح أن تكون البصرة عاصمة اقتصادية للعراق

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"فؤاد معصوم" يقترح أن تكون البصرة عاصمة اقتصادية للعراق "فؤاد معصوم" يقترح أن تكون البصرة عاصمة اقتصادية للعراق
كشف الرئيس العراقى فؤاد معصوم اليوم الاثنين، عن ان الرئاسات الثلاث فى العراق (رئاسة الجمهورية والحكومة والبرلمان) ستبحث قريبا حصة محافظة البصرة من واردات النفط العراقية، وقال: ان "محافظة البصرة أهملت بقصد فى فترات سابقة والآن لابد من النهوض بها لانها تنتج الخيرات ومن الضرورى العمل من أجل إنهاء معاناة سكانها، يفترض ان يصرف للمحافظة من واردات النفط والاهتمام بها من مختلف النواحى".

واقترح أن تكون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية، واستدرك قائلا: "نحن بحاجة إلى يكون هناك تعداد سكانى لكى نمنح المحلية فى البصرة مالها وفق الوزن السكانى".

ولفت إلى أن لقاءات دورية تعقد للرئاسات الثلاث، وقال "أعدكم بطرح موضوع البصرة فى اجتماعات الرئاسات فى بغداد، وضرورة ان تكون العلاقة بالسلطة التنفيذية المتمثلة بالمحافظ ودية وهى بالفعل جيدة".

وأعرب معصوم- خلال اجتماعه مع أعضاء مجلس محافظة البصرة بحضور المحافظ ماجد النصراوى ورئيس مجلس البصرة صباح البزوني- عن سعادته بزيارة المحافظة، وقال: أشعر أننى جزءا من المحافظة لأننى عشت فيها ثلاث سنوات، ان "جميع الأزمات والمشكلات تقع على عاتق البصرة ومن حق سكانها ان يشعروا بفخر واعتزاز أنهم ينتمون إلى هذه مدينة البصرة العريقة".

ودعا إلى ضبط الأسلحة غير المشروعة خارج إطار الدولة، لأن هذه الأمور لا تساعد المستثمرين على الدخول إلى البصرة، وهى محافظة جديرة بالاهتمام لاسيما بقطاع النفط والغاز.

ونوه الرئيس العراقى إلى أن الوضع السياسى بالعراق يشهد تحسنا مع تحقيق المزيد من الانتصارات على تنظيم (داعش) الإرهابى، مؤكدا ضرورة ضبط الأسلحة غير المشروعة وتلك التى خارج إطار الدولة.
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مصر 365

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