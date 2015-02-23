البرلمان الليبى يقرر مقاطعة حوار المغرب ويستدعى ممثليه من الرباط

علق مجلس النواب الليبى مشاركته فى الحوار الذى كان من المُقرر عقده فى المغرب، الخميس المقبل، وقرَر المجلس فى تصويت أجراه قبل قليل، استدعاء ممثليه فى الحوار.

وأعلن المجلس أنه سيصدر بيانًا يوضح فيه أسباب قرار تعليق المشاركة فى الحوار.

وكان عضو لجنة الدفاع والأمن القومى فى مجلس النواب الليبى، طارق الجروشى، أكد أن المبعوث الأممى إلى ليبيا، برناردينو ليون، سيشكّل حكومة وصفها بـ"الإخوانية"، فى جلسة الحوار المزمع عقدها الخميس المقبل بالمغرب.

وأكد الجروشى، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك"، اليوم الاثنين، أن المبعوث الأممى إلى ليبيا أجرى اتصالاته مع من وصفهم "ثُلة من النواب مع أعيان القبائل الليبية، وآلاف الليبيين المهتمين"، مطالبا بعدم اللحاق بتعليق ما وصفه بـ"مشوار حوار الأشرار المنهار، حتى يُسلح جيشنا المغوار".

وأوضح البرلمانى الليبى أن هناك معلومات تفيد بوجود "مؤامرات ومهاترات سياسية" سيقوم بها برناردينو ليون ليشكل "حكومة إخوانية" فى جلسة الحوار بالمغرب يوم الخميس المقبل، يتبعها إعلان حكومتى أميركا وبريطانيا اعترافهما الكامل بهذه الحكومة فور إعلانها بعيدا عن مجلس النواب، صاحب الحق فى اعتمادها.

وأشار الجروشى إلى أن الأمم المتحدة ما زالت تدرس حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، مما يعنى أنه بمجرد إعلان هذه "الحكومة الإخوانية" ثم الاعتراف بها دولياً دولة بعد دولة بحجج واهية، "سوف تلجأ لإثارة حكم المحكمة، وتأييد حكم المحكمة الباطل لتكون حكومة دون حسيب ورقيب"، متسائلا: "كيف سيكون مصير الجيش مع حكومة إخوانية؟".