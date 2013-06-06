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حملة قومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال فى جامبيا

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حملة قومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال فى جامبيا حملة قومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال فى جامبيا

بدأت حملة قومية لتطعيم 400 ألف طفل تحت سن الخامسة ضد مرض شلل الأطفال فى جامبيا، الواقعة فى غرب أفريقيا.

وذكر الدكتور توماس سوكوا ممثل منظمة الصحة العالمية لدى جامبيا خلال إطلاق حملة التطعيم القومية الأولى خلال الأسبوع الماضى، إن هناك تأكيدا كبيرا على دعم المبادرة الجديدة للقضاء نهائيا على مرض شلل الأطفال والخطة الاستراتيجية فى هذا الإطار 2013 - 2018، حيث تعهدت الحكومات ومنظمات المجتمع المدنى والمؤسسات متعددة الجنسية والقطاع الخاص بالمشاركة فى الجهود العالمية للقضاء على المرض الفيروسى.

وأشار الممثل الدولى بأن هذا يمثل الدفعة النهائية للقضاء على مرض شلل الأطفال فى القارة الأفريقية، منوها بأنه منذ الاول من يناير 2013 وحتى 23 مايو الماضى، اكتشفت حالات مؤكدة من فيروس شلل الأطفال فى القارة الأفريقية فى كل من نيجيريا (22 حالة) وكينيا (حالة واحدة).

يذكر أن فى جامبيا أكدت فى مطلع مايو الماضى، من خلال وزارة الصحة والشئون الاجتماعية، عزمها مواصلة التزامها بتوفير بيئة آمنة وصديقة للطفل لتحقيق التنمية فى مجال الصحة المرتبطة بأهداف الألفية.
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مصر 365

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