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لراغبى إنقاص الوزن.. تعرف على توابل إذابة الدهون وكمياتها المناسبة

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لراغبى إنقاص الوزن.. تعرف على توابل إذابة الدهون وكمياتها المناسبة لراغبى إنقاص الوزن.. تعرف على توابل إذابة الدهون وكمياتها المناسبة
بعض التوابل تدخل فى تركيبتها مواد مذيبة للدهون، وقادرة على إنقاص الوزن والتخلص من ، والسمنة الموضعية فى مناطق الجسم المختلفة.

توابل إنقاص الوزن


>وأوضح الدكتور سيد إبراهيم أخصائى التغذية العلاجية، أن بعض التوابل مذيبة للدهون، ويجهل البعض هذه الوظيفة الهامة لها، فهى تنقص الوزن بطريقة طبيعية دون الحاجة لأدوية تخسيس، شريطة أن تضاف على الطعام بنسب معتدلة ومتوازنة للغاية، حتى لا تسبب أضرارا صحية.

التوابل إذابة الدهون


>بعض هذه التوابل تضاف على المشروبات، وبعضها على الطعام، ويقدم الدكتور سيد بعض التوابل الحارقة ونسب استخداماتها المناسبة:

- الفلفل الأسود والأبيض: من أهم التوابل التى تنقص الوزن وتحرق الدهون المتراكمة، ويضاف على الطعام بنسبة لا تتخطى نصف الملعقة الصغيرة يوميا حتى لا يضر بالأمعاء.
>- جوزة الطيب: من أهم التوابل المفيدة للصحة الجنسية ولحرق الدهون بالجسم، وتنشيط الدورة الدموية، ويوضع على الطعام النيئ والمطهى، ولا تزيد نسبة إضافته على الطعام يوميا أكثر من ملعقة صغيرة.
>- الزنجبيل: حارق للدهون، يمكن تناوله كمشروب حارق، ويمكن إضافته إلى الطعام النيئ والمطهى، ويمكن تناوله جافا أو طريا وطازجا، ويمكن استخدامه يوميا بمقدار ملعقتين صباحا على كوب ماء مغلى، وإضافة ملعقتين ليلا على الطعام، فهو يفيد الأمعاء دون ضرر منه.
>- الشطة الحمراء: وهى من أهم التوابل التى تنقص الوزن، ولا يجب أن يزيد مقدار إضافتها إلى الطعام عن النصف ملعقة صغيرة يوميا لتجنب التهاب الأمعاء.
>- الشطة القرون الصحيحة: ويفضل إضافتها على الطعام سليمة لتقليل المذاق الحار بالطعام، والاستفادة منها فى حرق دهون البطن، ولا يضاف أكثر من قطعة واحدة منها على الطعام يوميا.
>- القرفة: وتنشط الجسم بشكل عام وتزيد معدلات الحرق به، ويفضل إضافة ربع ملعقة يوميا على الطعام، مع إضافة ملعقة على ماء مغلى لتناولها صباحا، حتى لا تسبب شعورا بالمرارة وتزيد حموضة المعدة.
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