مكملات غذائية تحتاجينها بعد الولادة

يستهلك جنينك في فترة الحمل الكثير من الفيتامينات، والمعادن التي يخزنها جسمك، وقد يصل هذا الاستهلاك مع حالة الولادة، إلى فقدانك الكثير منها!

الدكتورة رويدا نهاد إدريس، دكتوراة في الفلسفة الغذائيَّة، ترشدك إلى أهم المكملات الغذائية التي تحتاجينها بعد الولا دة:



- إذا كنت قد أخذت مكمِّلات تحتوي على فيتامين «د» عندما كنت حاملاً، يمكنك الاستمرار في أخذها أثناء الرضاعة الطبيعيَّة، أما إذا لم تتناوليها أثناء الحمل، فيمكنك البدء بتناولها الآن. كما يمكنك إعطاء طفلك قطرات فيتامين «د» ابتداءً من الشهر الأول من عمره، فقط للتأكد من أنَّه يحصل على كفايته منه. ويوصي بعض الأطباء بأخذ جرعة يوميَّة تحتوي على 7 مايكروغرامات من فيتامين «د» للأطفال الرضع الذين يرضعون رضاعة طبيعيَّة، ولم تأخذه أمهاتهم كفيتامين أثناء فترة الحمل.



- قد تحتاجين أيضاً إلى مكمِّلات الحديد. فكثير من الأمهات يستنفدن مخزون الحديد لديهنَّ بمقدار كبير خلال سنوات من إنجاب الأطفال. استشيري طبيبتك؛ لمعرفة اقتراحاتها في هذا الخصوص. ولكن تذكري أنَّها لا تكفي للتعويض أو التغطية إذا كنت لا تتبعين عادات غذائيَّة صحيَّة. لذا احرصي على أخذ وجبات متنوِّعة ومتوازنة.



- يمكنك شرب معظم أنواع شاي الأعشاب أثناء الرضاعة الطبيعيَّة. يُعتقد أنَّه من الأفضل تناول أنواع شاي الأعشاب التي تحتوي على مكونات قد تستخدمينها في الطبخ، مثل البابونج والشمر والنعناع.



- بعض الأمهات قد يتعرضن للاكتئاب؛ بسبب نقص الفيتامينات والإرهاق وقلة النوم ما يستوجب مراعاة احتواء وجباتك على العناصر الغذائيَّة، لذا ينصح بتناول مشتقــــــــات الأحمــــاض الدهنيـَّة أوميغا3؛ فهي ضروريَّة لصحة عمل الوظائف العقليَّة.



- تناولي غذاءً غنياً بالكالسيوم مثل الحليب ومنتجاته، وذلك لأنَّ الضغوط النفسيةَّ تقلل مستوى الكالسيوم في الدم.



- احصلي على المصادر الغذائيَّة الغنيَّة بفيتامين (ب المركب) مثل «ب1»، «ب2»، النياسين، «ب6»، «ب16» وفيتامين «أ» فيتامين «ج»، وبعض العناصر المعدنية المهمَّة مثل الحديد والماغنسيوم والنحاس، وذلك لفائدتها لتحسين وظائف الجهاز العصبي في الإنسان، وجميعها تتوفر في البروتينات الحيوانيَّة، والخميرة، والحبوب الكاملة، والخضراوات والفاكهة.