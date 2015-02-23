وزير العدل يفتتح مؤتمر “المناخ القضائي” الخميس المقبل بالإسكندرية

يفتتح المستشار محفوظ صابر وزير العدل الخميس المقبل، بقاعة المؤتمرات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بالإسكندرية، مؤتمر “المناخ القضائي” الداعم للاستثمار.

ويهدف المؤتمر بحث سبل تطوير القضاء الاقتصادي في مصر وما يرتبط به من قوانين إجرائية من خلال تفعيل منظومة القضاء الاقتصادي في مصر واقتراح الآليات اللازمة لإصلاح هذه العيوب ببحث النظم المقارنة علي الصعيد الدولي وصولاً لخلق مناخاً قضائياً جاذباً للاستثمار.

كما سيقوم نخبة من رجال القضاء وفقهاء القانون والخبراء الأجانب بعرض أوراق علمية متنوعة لطرح علمي حديث لأداء إدارة العدالة في المنازعات الاقتصادية ووضع رؤية عملية لتطوير العمل بالمحاكم الاقتصادية.

وسيتضمن المؤتمر عدد ورش عمل تتناول الموضوعات العلمية في المنازعات الاقتصادية” كالإفلاس وعمليات البنوك والتمويل العقاري والتنفيذ والوساطة والتحكيم والتقاضي الإلكتروني”.​