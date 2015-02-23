تحديد جلسة 9 مارس لنظر الطعون المقدمة في قضية “أبراج نايل سيتى”

حددت محكمة النقض، جلسة 9 مارس المقبل لنظر الطعون المقدمة من 22 متهماً في قضية أحداث عنف “أبراج نيل سيتي” على الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة جنايات جنوب القاهرة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة ،قد أصدرت حكماً ضد المتهمين بتاريخ 29 يناير 2014، عاقبت من خلاله إثنين بالسجن المؤبد، و10 سنوات لـ7 متهمين، و حبس 22 متهماً 7 سنوات، وبراءة 22 آخرين، لاتهامهم بارتكاب أعمال عنف وبلطجة وحيازة أسلحة نارية، ومقاومة السلطات، خلال محاولات اقتحام أبراج النايل سيتي وفرض إتاوات على إداراتها.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين، ارتكاب أعمال عنف وبلطجة وحيازة أسلحة نارية، ومقاومة السلطات، خلال محاولات اقتحام أبراج “النايل سيتي”، لإتلاف المال العام والخاص والتجمهر وإثارة الشغب والحرق العمدى والشروع فى السرقة بالإكراه.

وأسفرت الأحداث التي وقعت في شهر أغسطس عام 2012، عن مصرع مسجل خطر وإصابة 4 من أمن الفندق و3 آخرين من قوات الشرطة وإتلاف 15 سيارة.

وكانت تحقيقات النيابة، قد كشفت عن قيام المسجل خطر المتوفى بفرض إتاوة على إدارة الفندق، وإنه اعتاد فرض الإتاوات على أصحاب المحلات والمولات لغياب الأمن وعقب أحداث ثورة يناير ويوم الحادث عندما ذهب لطلب الإتاوة تصدت له شرطة السياحة.