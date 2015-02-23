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تقدم العشرات للعمل بالقضاء العادي وهيئة قضايا الدولة

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تقدم العشرات للعمل بالقضاء العادي وهيئة قضايا الدولة تقدم العشرات للعمل بالقضاء العادي وهيئة قضايا الدولة

وزارة العدل

قال الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، المستشار محمد عيد محجوب، إن العشرات من عضوات النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، تقدموا خلال الأيام القليلة الماضية، بأوراق ترشحهم للعمل بالقضاء العادي.

وأوضح محجوب أن مجلس القضاء سيقبل القاضيات في المحاكم المدنية والتجارية والأحوال الشخصية، مؤكداً أنه من الوارد تعيينهن بالدوائر الجنائية.

وأضاف أنه تقرر تحديد يوم 18 مارس القادم، لإجراء الاختبارات التحريرية للقاضيات، يتبعها بعد ذلك اختبارات شفهية.

وأكد الأمين العام لمجلس القضاء أن المجلس القومي للمرأة، تقدم بعدد من الطلبات خلال الشهرين الماضيين لتفعيل ما جاء بدستور 2014 الذي ساوى بين القضاة والقاضيات، في العمل، الأمر الذي طبقه رئيس المجلس.

ونفى المستشار محجوب ما تردد عن قبول طالبات في دفعات النيابة العامة، لعدم تلائم ذلك مع طبيعة عمل أعضاء النيابة من معاينة مواقع الأحداث، وإجراء التحقيقات.

 

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