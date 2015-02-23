دفاع “محسن راضي” يدعي بالشفاء لعضو هيئة المحكمة ويلتمس البراءة لموكله

قال المحامي أشرف عبد الغني دفاع المتهم محسن يوسف راضي في بداية مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة ،:”إنه يسال الله عز وجل بأن يشفي المسيد المستشار العضو اليمين بالدائرة المستشار ياسر الأحمداوي ،مما أصابه صباح اليوم من وعكة صحية “، فرد عليه أعضاء هيئة المحكمة ” اللهم آمين “.

والتمس الدفاع البراءة لموكله “محسن راضي” تأسيساً علي بطلان التحقيقات التي أجريت معه لمخالفتها نصوص قانون الإجراءات الجنائية ،ودفع بخلو الأوراق من ثمة دليل جازم أوشهادة شاهد تفيد حيازة المتهم للسلاح المزعوم في أمر الإحالة.

كما دفع ببطلان تحريات الأمن الوطني ،وعدم صحة الاتهام المسند إلي المتهم “موكله “محسن راضي.

يذكر أن هذة القضية المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي و130 متهم من ضمنهم “رشاد بيومى و محمود عزت و محمد سعد الكتاتنى و سعد الحسينى و محمد بديع عبد المجيد و محمد البلتاجى و صفوت حجازى و عصام الدين العريان و يوسف القرضاى”، وأخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة “حماس” الفلسطينية و”حزب الله” اللبنانى .