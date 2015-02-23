التحقيق فى وفاة طفلة داخل مستشفى حكومي

تباشر نيابة الأزبكية برئاسة المستشار محمد حته ، التحقيق في واقعة وفاة طفلة 9 سنوات، عقب إجراء عملية جراحية لاستئصال اللوز داخل إحدى المستشفيات الحكومية.

وكانت مباحث قسم شرطة الأزبكية،قد تلقت بلاغاً من عم الطفلة المجني عليها يتهم فيه الطبيب الذي أجري العملية الجراحية بالإهمال الطبي الذى نتج عنه وفاة ابنة أخيه.

وكشفت تحقيقات النيابة أن الطفلة دخلت المستشفى لإجراء عملية اللوز ، ولكن بعد خروجها من غرؤفة العمليات تبين إصابتها بنزيف حاد استمر لمدة أسبوعيين دخلت خلالها المستشفي ثلاث مرات إلي أن توفيت منذ يومين.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم ، وتمت إحالته إلى النيابة التى تباشر التحقيق.