قاضى ” النطرون ” منفعلًا يأمر بطرد ضابط قائلًا: “إحنا مش فى قهوة”

قام المستشار شعبان الشامى وهو فى حالة انفعال شديد بطرد أحد الضباط المكلفين بتأمين قاعة المحكمة ، وذلك عقب مشاهدته يشعل سيجارة أثناء سير الجلسة ، وهو ما دعى القاضى إلى توجيه الحديث إلى الموجودين فى القاعة قائلاً ” إيه الهبل ده .. إحنا مش فى قهوة هنا ” ،وجاء ذلك أثناء قيام المحامي أشرف عبد الغني دفاع القيادى الإخوانى محسن يوسف راضي بالترافع.

يذكر أن هذة القضية المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي و 130 متهم من ضمنهم “رشاد بيومى و محمود عزت و محمد سعد الكتاتنى و سعد الحسينى و محمد بديع عبد المجيد و محمد البلتاجى و صفوت حجازى و عصام الدين العريان و يوسف القرضاى” وأخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة “حماس” الفلسطينيه و”حزب الله” اللبنانى .

تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بربرى وبحضور ضياء عابد المحامي العام بنيابة امن الدولة العليا وبسكرتارية أحمد جاد و محمد رضا.