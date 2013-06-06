تقرير بريطانى يوصى الحوامل بتجنب استخدام الدهانات أو شراء أثاث جديد

وجه أطباء بريطانيون نصيحة جديدة إلى النساء الحوامل بتجنب التعرض للروائح المنبعثة من الدهانات وعدم شراء أقمشة أو أثاث أو سيارة جديدة، إلى جانب عدم التعامل أيضا مع أوانى الطهى غير القابلة للالتصاق أثناء الحمل والرضاعة وذلك لحماية الأجنة من أى خطر محتمل ناجم عن تعرضها لمواد كيميائية.

كما أشار التقرير الجديد الصادر عن الكلية الملكية البريطانية لأطباء النساء والولادة إلى ضرورة استهلاك الحوامل أيضا للطعام الطازج بدلا من المواد الغذائية المصنعة لأن هذا الأمر سيخفض أيضا درجة تعرضهن للمواد الكيميائية الناجمة عن عمليات التعبئة.

وأوضح التقرير، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية، أن هذه المخاطر المحتملة على الجنين لا تكمن فى المطبخ فقط، فالمنضدة الخاصة بالزينة أيضا تحمل العديد من المنتجات ما بين مساحيق تجميل وعطور وهى أشياء قد تشكل خطرا أيضا.

وينصح الأطباء الحوامل "بتقليص" استخدامهن للكريمات المرطبة للبشرة وجيل الاستحمام حتى لو كتب عليها أنها طبيعية أو بالأعشاب.

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