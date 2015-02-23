استشارى أمراض جلدية: أشعة الليزر الأفضل فى علاج "وحمات الجلد"

وحمات الجلد من المشاكل التى يعانى منها البعض، وقد تثير القلق وخاصة فى حالة انتشارها بصورة ملفتة، كما يشدد العديد من الأطباء على ضرورة الانتباه لتلك الوحمات والتى قد تشير أحيانا إلى الإصابة بأورام الجلد.

الليزر علاج فعال فى التخلص من وحمات الجلد

>يوضح الدكتور ياسر سامى استشارى الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر، أن طرق علاج وحمات الجلد مرت بالعديد من التطورات مثل العلاج الجراحى، والكى، وغيرها.

فى حين يرى أن استخدام أشعة الليزر فى التخلص من تلك الوحمات يعد أفضل الطرق العلاجية التى استخدمت فى علاج الوحمات إلى الآن، فهى الأكثر قدرة على علاجها بشكل نهائى، مع تقليص احتمالات عودتها مرة أخرى.

كما ينفى ما هو شائع عن تلك الطريقة لدى البعض، بأنها تسمح بتكرار ظهور وحمات البشرة بعد علاجها، ويؤكد على عدم صحتها.

كيف يتم استخدام الليزر فى علاج وحمات الجلد

>يوضح سامى أن العلاج بأشعة الليزر، يحتاج إلى عدد معين من الجلسات، حيث لا يتم استخدامه على مرة واحدة، وعدد تلك الجلسات يتحدد تبعا لشدة الحالة وحجم وعمق ونوع الوحمة التى يراد التخلص منها.