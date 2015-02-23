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بدء التحقيق فى واقعة وفاة طفلة نتيجة للإهمال الطبى بالأزبكية

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بدء التحقيق فى واقعة وفاة طفلة نتيجة للإهمال الطبى بالأزبكية بدء التحقيق فى واقعة وفاة طفلة نتيجة للإهمال الطبى بالأزبكية
يباشر محمد السكرى وكيل أول نيابة الأزبكية وبإشراف المستشار محمد حتة، رئيس النيابة، التحقيق فى واقعة وفاة طفلة 9 سنوات، بسبب الإهمال الطبى عقب إجراء عملية جراحية لاستئصال اللوز.

كان عم الطفلة قد حرر بلاغا يتهم طبيب بإحدى المستشفيات العامة بالأزبكية بإجراء عملية اللوز لابنة أخيه، مما أدى لوفاتها بعد العملية بأسبوعين نتيجة للإهمال الطبى، حيث أصيبت الطفلة بنزيف حاد بعد خروجها من غرفة العمليات واستمر لمدة أسبوعيين دخلت خلالهما المستشفى ثلاث مرات إلى أن توفيت، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم عرضه على النيابة لمباشرة التحقيق.

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