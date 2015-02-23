إحالة أوراق شخصين للمفتى بتهمة قتل مواطن فى المقابر بسوهاج

قررت محكمة جنايات سوهاج اليوم الاثنين، إحالة أوراق المتهمين "محمد. أ وأحمد. م" إلى فضيلة المفتى، وتأجيل النطق بالحكم على المتهم الثالث "على. ع" إلى جلسة 23 مايو القادم، بعد اتهامهم بقتل المجنى عليه "أحمد. م . أ" "خال المتهم الأول"، بأن انهالوا عليه بالسكاكين والعصى فى المقابر فى شهر رمضان قبل الإفطار بمركز طما.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد النبى كامل وعضوية المستشارين أسامة وجيه وأحمد محمد فراج، بأمانة سر عبد المنصف ابراهيم وعاطف رمسيس.

تعود أحداث القضية إلى عام 2013 بدائرة مركز طما عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بمقتل المجنى عليه فى المقابر ،والعثور على جثته غارقة فى دمائها ملقاة، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة المتهمين حيث إن المتهم الأول يرتبط بعلاقة قرابة مع المجنى عليه "خال المتهم الأول"، وكشفت التحريات وجود خلافات بين المتهم وخاله المجنى عليه على محل ملابس فقرر المتهم التخلص منه بمساعدة الآخرين.

وفى يوم الحادث استدرجوه إلى المقابر وانهالوا عليه بالسكاكين والشوم حتى فارق الحياة، وكان قبل الإفطار فى شهر رمضان ليتأكدوا من خلو المارة بجوار المقابر فى هذا التوقيت وبعد أن تأكدوا من وفاته فروا هاربين .

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتمت احالتهم الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.