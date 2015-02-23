ضابطان بالإسماعيلية يستدرجان تاجر مخدرات بمكالمة تليفونية لإلقاء القبض عليه

ألقت وحدة مباحث مركز الإسماعيلية القبض على على مروج لنبات البانجو المخدر فى كمين أمنى أعد له بمنطقة أبو عطوة.

وأعد الضابطان الرائد أحمد النمكى، رئيس مباحث مركز الإسماعيلية، ومعاونه النقيب أحمد الطحاوى، كمينًا للمتهم بعدما اتصلا به، وأبديا نيتهما شراء مخدرات منه، واتفقا على مكان تسليم المخدر.

وقال مصدر بقسم شرطة المركز، إن كمينين أحدهما ثابت، أعد للمتهم "محمود. ر. ع" 29 سنة، للقبض عليه، وضبطت معه مخدرات بلغت 7 لفافات كبيرة من نبات البانجو المخدر، وزنت نحو 15 كيلو.

وحررت مباحث القسم محضرًا شرطيًا، والتحفظ على المخدرات المضبوطة وعرضه على النيابة لتولى التحقيقات.