دفاع بـ"النطرون" ينفى تهمة الاتفاق والمساعدة ويصفها بتهمة "فلاحى"

استهل المحامى محمد أبو ليلة، دفاع المتهم أحمد محمد دياب ومحسن راضى، مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالانضمام إلى الدفاع السابق فى طلباته وأضاف أنه يدفع بانتفاء جريمة الاتفاق والمساعدة فى حق المتهم "موكله" ووصفها بأنها تهمة "فلاحى" أى أن من ليس له تهمة تلفق له تهمة الاتفاق والمساعدة والتحريض أى أنها تهمة "سوقى" يعنى تهمة من ليس له تهمة حسب تعبيره.>وأسند الدفاع ابتدع هذه التهمة إلى الإنجليز عقب مقتل السير دارك بالسودان، لعدم قدرتهم على إلقاء القبض على المواطنين الشرفاء، فقاموا بسن هذا القانون حتى يستطيعوا إلقاء القبض على كل اللى هما عاوزينه على حد وصفه.

كما دفع أبو ليلة بانعدام جريمة الهروب من سجن وادى النطرون لانعدام إرادة المساجين داخل السجن ولكنه تم تهريبهم عنوة بفتح السجون عليهم وأمرهم بالخروج منها، ولا يمكن إسناد فعل إلى متهم بغير إرادة منه .

يذكر أن هذه القضية المتهم فيها الرئيس الأسبق المعزول محمد مرسى و130 متهمًا من ضمنهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاى وآخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بربرى وبحضور ضياء عابد المحامى العام بنيابة أمن الدولة العليا وبسكرتارية أحمد جاد ومحمد رضا.