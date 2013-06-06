وردة و تفاحة وحياة ....هكذا يسمي المشاهير أطفالهم

من اسم "Apple" إلى "Zuma" يبدو أنّ النجوم يفكّرون طويلاً قبل اختيار أسماء أولادهم، حتّى أصبحت الموضة في هوليوود الخروج بأسماء غريبة ومركّبة، وتحمل معاني كبيرة وشخصيّة في أغلب الأحيان. في ما يلي مختارات من أسماء أطفال المشاهير. هل تسمّون بعدها؟

1- Haven ابنة Jessica Alba وتعني كلمة "Haven" الملاذ. وكانت"Alba" قد اختارت هذا الاسم، لأنّ الطفلة قد ولدت داخل الكيس الأمنيوسيّ، فأطلقوا عليها اسم الملاذ، أي المكان الآمن، حيث ولدت.

2- Willow Sage Hart ابنة pink Willo تعني بالعربيّة شجرة الصفصاف. واختارت pink هذا الاسم لطفلتها، لأنّها ترعرعت قرب شجرة الصفصاف، فهي تحبّ هذه الشجرة المرنة. أمّا كلمة "Sage" فتعني التطهير.

3- توأما المغنّية Mariah Carey:

Moroccan Scott و Monroe Cannon

Moroccan Scott : اسم جاء من وحي غرفة ذات ديكور مغربيّ، فيما " Monroe" هو الاسم العائد إلى مارلين مونرو.

4-ابن Ashlee Simpson وPete Wentz Bronx

Bronx Mowgli : منطقة في نيويورك التي لها مكانة خاصّة عند المشاهير؛ فهؤلاء يُطلقون على أولادهم أسماء من شوراعها ومناطقها، فيما Mowgli شخصيّة من الرسوم المتحركة، وتعني رجل الغابة.

5-ابن Gwen Stefani Zuma:

Zuma Nesta Rock Rossdale اسم شاطىء في ماليبو، وNesta مستوحى من بوب مارلي، المغنّي المفضّل لديها.

6- و Brad Pitt: Angelina Jolie توأمي

Knox Léon و Vivienne Marcheline

knox هو الاسم الأوسط لجدّ براد بيت، فيما Léon هو اسم المنطقة التي ولد فيها. أمّا اسم Vivienne فيعني الحياة. وتعني Marcheline الاسم الأوسط لوالدتها التي توفّيت قبل عام من ولادة التوأمين.

7-Apple ابنة Gwyneth Paltrow Apple تعني التفاحة

8- Coco ابنة Courteney Cox: أرادت Courteney Cox أن تطلق على ابنتها اسم Courteney كوالدتها أيضاً، لكنّ زوجها رفض بسبب بعض العقائد اليهوديّة، فتوصلا إلى اسم كوكو المشتق من Courteney Cox.

9- Suri ابنة " Tom Cruise" و " katie Holmes " اسم Suri له أكثر من معنى بالعبرية: الأميرة بالفارسية: الوردة الحمراء باليابانية: النشل لكن هناك من يرى أنّ الكلمة هي للشخص الذي يحمل الجنسيّة السوريّة لا أكثر.

10- Arper Seven ابنة David Beckham و Victoria يعود اختيار الثنائيّ لاسم Harper إلى المؤلّف المفضّل لـ Victoria وهو Harper Lee، فيما كلمة Seven تعني الرقم سبعة، وهو رقم الحظ لـ David.

11- Olive ابنة الممثلة Drew Barrymore كشفت الممثلة الأمريكيّة درو باريمور أنّ اختيارها اسم"Olive " ، ويعني بالعربيّة "زيتون" جاء بمحض الصدفة، وقالت: "كنت أقرأ كتاباً مع زوجي، وأنا حامل في الشهر الثالث، وقالوا في الكتاب إنّ طفلك بحجم الزيتون، فقلنا هذا هو الاسم، واتفقنا على تسميتها به" .

12- Blue Ivy Carter ابنة Beyonce إنّ سبب تسمية الابنة بهذا الاسم هو الرقم "4"، وباللاتينيّة IV، لأنّ Beyonce وزوجها Jay z من مواليد اليوم الرابع مع، اختلاف الأشهر، وقد تزوّجا في الرابع من أبريل 2008. كذلك قد أصدرت النجمة حتى تاريخه 4 ألبومات.

13- Egypt ابن Alicia Keys اختارت Alicia Keys اسم Egypt بعد إعجابها الكبير بالحضارة المصريّة والتراث المصريّ.