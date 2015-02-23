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بالفيديو..عبد النور: المشروعات الإيطالية ستطرح على المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ‎

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بالفيديو..عبد النور: المشروعات الإيطالية ستطرح على المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ‎ بالفيديو..عبد النور: المشروعات الإيطالية ستطرح على المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ‎

قال منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة، إن المشروعات التى قدمتها الغرفة التجارية الإيطالية خلال المؤتمر الاقتصادى لها الذى انعقد بالقاهرة اليوم، سيتم طرحها خلال المؤتمر الاقتصادى العالمى الذى سيعقد بشرم الشيخ.

وأضاف عبد النور فى تصريح عقب المؤتمر الاقتصادى للغرفة التجارية الإيطالية، إن إيطاليا تعتبر الشريك التجارى الأول للاتحاد الأوروبى، كما أن العلاقات الاقتصادية بين وإيطاليا علاقات ممتازة وبها تكامل واضح.

وأوضح عبد النور أنه متفائل لانعقاد هذا المؤتمر قبل المؤتمر الاقتصادى العالمى، مشيراً إلى أن مصر ستستفيد كثيراً من التكنولوجيا الإيطالية.

المراسل : بكر الشرقاوى

 

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