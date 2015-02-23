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من «جعبة الجدات».. 7 وصفات للجمال!

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من «جعبة الجدات».. 7 وصفات للجمال! من «جعبة الجدات».. 7 وصفات للجمال!

الإثنين 23-02-2015 02:00

أصبح الاتجاه السائد اليوم في عالم الجمال هو استخدام العلاجات الطبيعيَّة والعشبيَّة التي اعتادت جدَّاتنا على استخدامها منذ القدم للعناية بجمالهنَّ.
وغالباً ما تحوي جعبة الجدات على وصفات طبيعيَّة للحفاظ على الجمال وهي غالباً سهلة وموجودة في كل منزل، فتشقق الشفاه وجفاف الجلد في الشتاء وعلامات الإجهاد كلها لها حلول مع وصفات الجدات.
واليك سيدتي بعض النصائح التي تحرص الجدات على نقلها عبر الأجيال ومنها:
- النوم على وسائد حريريَّة لأنَّ هذا يمنع ظهور التجاعيد التي تسببها الوسادات العاديَّة كما أنَّه مفيد للشعر.
- رغم تنوع كريمات البشرة إلا أنَّ الفازلين التقليدي ما زال محافظاً على مكانته كمرطب للبشرة والشفاه، خاصة في فصل الشتاء علاوة على ميزة كبيرة وهو أنَّه لا يترك أي بقع على الفراش أو الملابس.
- لف عبوات المياه الغازيَّة الفارغة على خصلات الشعر وتثبيتها بمشبك ثم تجفيفه على درجة حرارة منخفضة يعطي تموجا طبيعياً للشعر من دون الحاجة لمكواة الشعر.
- حمام زيت الزيتون المخلوط باللبن مرَّة واحدة في الشهر يساعد على ترطيب مثالي لبشرة الجسم أما للوجه فيمكن خلط زيت الزيتون مع القليل من عصير الخيار وبياض البيض واستخدامه كقناع لمدَّة ساعة على الوجه.
- شرائح البطاطس هي أفضل طريقة لامتصاص الالتهابات في المنطقة المحيطة بالعين وإزالة آثار الإجهاد بعد يوم عمل مرهق أو ليلة سهر طويلة.
- خلط عصير الطماطم مع قطرات الليمون من أفضل الخلطات لإنعاش العين، ويمكن وضع القطن داخل الخليط ليمتصه تماماً ثم وضعه على العين لبضع دقائق.
- وضع طبقة رقيقة من عسل النحل على الشفاه يومياً، يحميها من التشقق ويعطيها المظهر الجذاب.

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