ممثل البنوك الإيطالية: لدينا لقاء مع المركزى المصرى ومساهمتنا 10% فى الاقتصاد

قال كويدو روزا رئيس لجنة التمويل بجمعية البنوك الايطالية خلال كلمته فى منتدى الأعمال المصرى الإيطالى المنعقد اليوم الاثنين، أن البنوك الايطالية تساهم بـ 10% من الاقتصاد الإيطالى، وبالتالى هم لا يمثلون الحكومة الايطالية وإنما جاءوا لبحث الاستثمار فى مصر والتعرف على الفرص الاستثمارية.

وقال أنه سيلتقى غدا بهشام رامز رئيس البنك المركزى المصريى والتعرف أكثر على القطاع المصرفى فى مصر، وقال إن النظام المصرفى يرتبط بقوة الاقتصاد ويتأثر به سلبا أو ايجابيا.

وقال إن إيطاليا الثانية عالميا فى الصناعة والثامن فى كل المجالات ولدينا ريادة فى الشركات الإيطالية، بما يخدم مصر خاصة أن الاقتصاد الايطالى منافس جدا والقطاع المصرفى لديه استقلالية عن الاقتصاد الايطالى وهناك جهود كبيرة فى ايطاليا لتحقيق إصلاحات كبيرة من قبل الحكومة فيما يتعلق بالضرائب والتوظيف.

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