نائب وزير التنمية الاقتصادية الإيطالية يعلن تعازيه لأسرة ضحايا مذبحة المصريين بليبيا

قال كارلو كاليندا نائب وزير التنمية الاقتصادية الإيطالى، اننا نعبر عن خالص تعازينا لأسر الـ ٢١ شاب مصرى الذى تم قتلهم على يد تنظيم داعش الإرهابى فى ليبيا، لافتا إلى ان هذا العمل الوحشي يلزم بتكاتف جميع الدول أمنيا لمواجهتهم.

وأكد كارلو كاليندا نائب وزير التنمية الاقتصادية الإيطالى، على ان البعثة الإيطالية جاءت بعد لقاء الرئيسين المصرى والإيطالى، مؤكدا على ضرورة استغلال هذه اللحظة للعمل على إجراء تلك الإجراءات.

وأكد كارلو كاليندا نائب وزير التنمية الاقتصادية الإيطالى خلال "منتدى الاعمال المصرى الايطالى" اليوم الاثنين، على ان هناك عدد من القطاعات الواعدة التى تركز عليها البعثة لأكثر من ٨٠ شركة فى البنية التحتية والطاقة وغيرها، وممثلين من الصناعات الصغيرة والمتوسطة لأكثر من ١٥٠ دولارا فى الاستثمارات.

وأشار الى ان صباح اليوم، ولفت الى ان إيطاليا تعد الشريك الأول مع مصر، وفى مجال التجارة فى عام ٢٠١٤ كان هناك زيادة تجارية بمعدل ٢٠٪ فى مجال الصادرات والواردات بين البلدين.

>وأكد أن الكثير من الشركات الإيطالية تعمل فى مصر فى قطاع النسيج والطاقة، وقال ان الإيطاليين يبحثوا تواجدهم بشكل كبير فى السوق المصرية، لافتا الى ان حجم التجارة بين البلدين بلغ ٦ مليار يورو فى عام ٢٠١٠ ، ونبحث حاليا المشروعات التى نقدمها فى القمة الاقتصادية، واكد على أعلى مشاركة من الشركات الإيطالية فى المشروعات العملاقة الاقتصادية.