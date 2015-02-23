أخبار عاجلة

التقرير الطبى لـ"معاق الدقهلية": تم اغتصابه بشكل كامل ومصاب بشرخ شرجى -
بالصور.. مصر تتسلم الدفعة الثالثة من الرافال والطائرات تحلق فى سماء القاهرة -
ستاد مصر: تصريحات عماد النحاس المدير الفنى لفريق الشرقية عقب الفوز على الزمالك -
ترامب يطيح بأخطر رجل في البيت الأبيض من منصبه -
فيديو| عبد الحميد بسيوني: لاعبو الزمالك السبب في الهزيمة من الشرقية -
الزمالك يتذوق مرارة الخسارة الخامسة على يد الشرقية -
بالفيديو- هل تذكرون ''الطفل المدخن''؟.. هذا ما حل به بعد 7 سنوات -
حظك اليوم برج الدلو الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
كارثة جديدة يقع فيها ماسبيرو.. كتابة اسم الرئيس بشكل «خاطئ» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مصر 365

نائب وزير التنمية الاقتصادية الإيطالية يعلن تعازيه لأسرة ضحايا مذبحة المصريين بليبيا

Google+ Print
نائب وزير التنمية الاقتصادية الإيطالية يعلن تعازيه لأسرة ضحايا مذبحة المصريين بليبيا نائب وزير التنمية الاقتصادية الإيطالية يعلن تعازيه لأسرة ضحايا مذبحة المصريين بليبيا
قال كارلو كاليندا نائب وزير التنمية الاقتصادية الإيطالى، اننا نعبر عن خالص تعازينا لأسر الـ ٢١ شاب مصرى الذى تم قتلهم على يد تنظيم داعش الإرهابى فى ليبيا، لافتا إلى ان هذا العمل الوحشي يلزم بتكاتف جميع الدول أمنيا لمواجهتهم.

وأكد كارلو كاليندا نائب وزير التنمية الاقتصادية الإيطالى، على ان البعثة الإيطالية جاءت بعد لقاء الرئيسين المصرى والإيطالى، مؤكدا على ضرورة استغلال هذه اللحظة للعمل على إجراء تلك الإجراءات.

وأكد كارلو كاليندا نائب وزير التنمية الاقتصادية الإيطالى خلال "منتدى الاعمال المصرى الايطالى" اليوم الاثنين، على ان هناك عدد من القطاعات الواعدة التى تركز عليها البعثة لأكثر من ٨٠ شركة فى البنية التحتية والطاقة وغيرها، وممثلين من الصناعات الصغيرة والمتوسطة لأكثر من ١٥٠ دولارا فى الاستثمارات.

وأشار الى ان صباح اليوم، ولفت الى ان إيطاليا تعد الشريك الأول مع ، وفى مجال التجارة فى عام ٢٠١٤ كان هناك زيادة تجارية بمعدل ٢٠٪ فى مجال الصادرات والواردات بين البلدين.
>وأكد أن الكثير من الشركات الإيطالية تعمل فى مصر فى قطاع النسيج والطاقة، وقال ان الإيطاليين يبحثوا تواجدهم بشكل كبير فى السوق المصرية، لافتا الى ان حجم التجارة بين البلدين بلغ ٦ مليار يورو فى عام ٢٠١٠ ، ونبحث حاليا المشروعات التى نقدمها فى القمة الاقتصادية، واكد على أعلى مشاركة من الشركات الإيطالية فى المشروعات العملاقة الاقتصادية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
صور| للمرة للثانية.. الأهالي يقطعون الطريق العام ببلبيس بعد مصرع سيدة وجنينها

صور| للمرة للثانية.. الأهالي يقطعون الطريق العام ببلبيس بعد مصرع سيدة وجنينها

بالصور.. مصر تتسلم الدفعة الثالثة من الرافال والطائرات تحلق فى سماء القاهرة

بالصور.. مصر تتسلم الدفعة الثالثة من الرافال والطائرات تحلق فى سماء القاهرة

ستاد مصر: تصريحات عماد النحاس المدير الفنى لفريق الشرقية عقب الفوز على الزمالك

ستاد مصر: تصريحات عماد النحاس المدير الفنى لفريق الشرقية عقب الفوز على الزمالك

وزير الداخلية المصري يلتقي بنظيره السعودي لبحث التعاون بين البلدين

وزير الداخلية المصري يلتقي بنظيره السعودي لبحث التعاون بين البلدين