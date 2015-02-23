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مدير أمن مطروح: 15 ألف مصرى عادوا من ليبيا منذ الأسبوع الماضى

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مدير أمن مطروح: 15 ألف مصرى عادوا من ليبيا منذ الأسبوع الماضى مدير أمن مطروح: 15 ألف مصرى عادوا من ليبيا منذ الأسبوع الماضى
قال مدير أمن مطروح، اللواء العنانى حمودة، اليوم الأحد، إن إجمالى عدد المصريين العائدين من ليبيا إلى القاهرة عبر منفذ السلوم البرى منذ الأسبوع الماضى وحتى الآن بلغ 15 ألف مصرى.

وأضاف حمودة، فى تصريح لأصوات مصرية، أن منفذ السلوم البرى استقبل أمس الأحد حوالى 3 آلاف مصرى عائدين من عدة مدن متفرقة فى ليبيا.

ونفذت القوات المسلحة المصرية الأسبوع الماضى ضربة جوية ضد معسكرات ومناطق تمركز ومخازن أسلحة وذخائر تابعة لـ"داعش" فى ليبيا، ردا على ذبح على عدد من المصريين على أيدى التنظيم.

وتشهد ليبيا معارك دامية بين مليشيات متصارعة منذ منتصف يوليو 2013، ومنذ الإطاحة بنظام معمر القذافى فى 2011 لم تنجح السلطات الانتقالية الليبية فى بسط النظام والأمن فى البلاد.

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