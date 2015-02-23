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الاحتفال بتخريج الدفعة 48 من كلية الطب بجامعة أسيوط

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الاحتفال بتخريج الدفعة 48 من كلية الطب بجامعة أسيوط الاحتفال بتخريج الدفعة 48 من كلية الطب بجامعة أسيوط
احتفلت جامعة أسيوط، صباح اليوم، بتخريج الدفعة 48 من طلاب كلية الطب بالصالة المغطاة بالقرية الأوليمبية، بحضور الدكتور محمد عبد السميع عيد رئيس الجامعة، والمهندس فكرى ثابت سكرتير عام المحافظة، والدكتور عادل ريان نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حسن صلاح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طارق الجمال عميد الكلية، والدكتور رشدى الخياط نقيب الأطباء بأسيوط، ولفيف من وكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس وأولياء الأمور.

وفى كلمته خلال افتتاح الحفل، وجه رئيس الجامعة التهنئة لهذا الجيل الجديد من شباب الأطباء الذى يحمل على عاتقه شرف المهنة والتضحية فى سبيل خدمة المرضى وتقديم الرعاية الطبية الأمثل لهم، مؤكداً أن جامعة أسيوط تعمل من خلال منظومة متكاملة من الإمكانيات والمستشفيات والكفاءات البشرية، والتى تحرص من خلالها على الحفاظ على دورها الريادى فى المجال الطبى فى صعيد ، مشيداً بما يقدمونه من عمل وجهد لملايين المرضى فى شتى التخصصات، وبما تقوم به الكلية من إعداد متميز للكوادر الطبية قادرة على استكمال مسيرة العمل والعطاء.

كما أشاد الدكتور عادل ريان بمستوى خريجى الجامعة من كلية الطب وتميزهم العلمى ومشاركتهم الفاعلة فى تنمية المجتمع على امتداد محافظات الصعيد، تكاملاً مع دور الكلية الرائد فى تقديم المشورة والرعاية الصحية للمجتمع، مشيراً إلى أنهم يحملون أمانة وأرواح المواطنين، وأن نجاحهم فى مهمتهم مرتبط بمدى إخلاصهم، وإيمانهم برسالتهم فى العمل القائم على خدمة المرضى وتخفيف معاناتهم وآلامهم.

من جانبه أكد الدكتور طارق الجمال أن كلية الطب شهدت اليوم تخريج 545 خريجاً هم ثمرة جهد متواصل وتعاون بين عناصر العملية التعليمية، مؤكداً ضرورة الحفاظ على هذا التفوق واستثماره فى تنمية الوطن والارتقاء به، مضيفاً أن الحفل تضمن تكريم أوائل الخريجين الحاصلين على تقدير ممتاز مع مرتبة الشرف وهم: منى عبد الله عبد الرازق، جهاد محمد عبد السميع، غادة فرغلى عبد الحميد، هلين سامى أنور، آيات حسين محمد، شروق أحمد ثروت، محمد عبد الناصر عبد الفتاح، وغادة محمد كمال الدين، ومحمد مصطفى عبد الغفور، إيناس محمد سيد.

وفى نهاية الحفل أدى الخريجون الجدد من الأطباء قسم أبقراط أمام الحضور إيذاناً ببدء مزاولتهم المهنة.

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