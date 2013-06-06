ملابس البحارة لحريّتك الصيفيّة

تعود موضة ملابس البحارة في ربيع وصيف 2013 بشكل كبير، وتكتسح عالم الأزياء بألوانها الحمراء والبيضاء والكحليّة وأشكالها المختلفة والمتنوّعة. هذه الملابس كانت تقليداً قديماً، وها هي تعود دائماً في مواسم مختلفة، وضمن إطار مختلف ومحدّث بعض الشيء، مع الحفاظ على الأفكار القديمة.

ولعلّ أكثر ما يبرز في ملابس البحّارة هو الأزرار والأحزمة والجيوب والاكسسوارات التي تعلو القمصان والتنانير والبلايز التي تكون، إمّا على شكل شكّ أو تطريز أو طباعة.

وتتعدّد اكسسوارات البحارة كثيراً، من أساور إلى قلائد وخواتم وبروشات توضع على الملابس، وتأخذ أشكال وألوان ملابس البحر، مثل المرساة والأزرار الخاصّة بالبحر، وكلّ ما يتعلّق به.

وتتنوّع ملابس البحر، إلا أنّ أكثر ما يغلب عليها هو التنانير والفساتين التي تدلّ على أجواء البحر؛ فمنها المخطّط بألوانٍ مثل الكحليّ والأبيض والأحمر، وكذلك الكحليّ والرماديّ. وقد تُقابله بلوزة باللون الأحمر السادة أو الأبيض، بالإضافة إلى الأزرار التي غالباً ما تكون باللون الذهبيّ، وتحمل علامة المرساة. أمّا بالنسبة إلى الأحذية فالمناسب منها، البالارينا المخطّطة أو السادة، باللون الأحمر أو الكحليّ أو الأبيض في بعض الأحيان، وكذلك تلك التي قد تحوي بعض الاكسسوارات باللون الذهبيّ مثلاً، والتي تحمل أدوات البحارة..