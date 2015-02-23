محافظ الأقصر: سرقة 3800 متر كابلات يعطل إضاءة البر الغربى

قال محمد بدر محافظ الأقصر، إنه ناقش مع الدكتور ممدوح الدماطى، وزير الآثار، خلال زيارته للمحافظة، أمس الأحد، إعادة إضاءة المناطق الأثرية بغرب الأقصر، خاصة بعد سرقة الكابلات الكهربائية خلال فترة الانفلات الأمنى التى أعقبت ثورة 25 يناير.

وأوضح "بدر"، أن كشافات الإضاءة بالبر الغربى، موجودة ولم تتم سرقتها، إلا أن هناك ما يقرب من 3800 متر من الكابلات الكهربائية الموصلة بتلك الكشافات هى التى تمت سرقتها، مما عطل إضاءة البر الغربى.

كان وزير الأثار ووزير السياحة ومحافظ الأقصر قد عقدوا صباح أمس الأحد، اجتماعا مع وفد منظمى الرحلات داخل فندق الونتر بالاس التاريخى بحضور وسائل الإعلام بعدها توجه الوفد إلى البر الغربى، حيث زار مقبرة نفرتارى ثم معبد الملكة حتشبسوت، حيث تم افتتاح المقصورة بعد ترميمها وبعدها زيارة منزل هيوارد كارتر مكتشف مقبرة توت عنخ آمون.