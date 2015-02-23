محافظ القاهرة يتفقد مشروعي تحيا مصر والأسمرات بحي المقطم

قام الدكتور جلال مصطفي سعيد محافظ القاهرة، بجولة تفقدية لمتابعة سير الاعمال بمشروعي الاسمرات وتحيا مصر بالمقطم الذي تقوم بهما محافظة القاهرة لنقل سكان المناطق العشوائية الخطرة بمناطق الدويقة وإسطبل عنتر وعزبة خير الله ويضمان معا 10230 وحدة سكنية بتكلفة تقارب 1.5 مليار جنية.

وأكد المحافظ في كلمته بأنه جاري متابعة المشروعين اسبوعيا للتأكد من التزام شركات المقاولات بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من المشروعين نهاية هذا العام وإنهاء اي معوقات للعمل مشيرا ان مشروع الاسمرات والذي يضم 5190 وحدة سكنية تم انجاز العمل به بنسبة 40% تقريبا كما تم الانتهاء من حفر اساسات بمشروع تحيا مصر والمدعم بتمويل من صندوق تحيا مصر بناء علي تعليمات السيد رئيس الجمهورية بتخصيص 500 مليون جنية لتطوير المناطق العشوائية الخطرة .

وأشار المحافظ بان هذين المشروعين يساهمان بصورة كبيرة في القضاء علي العشوائيات والمناطق الخطرة والتي تضم حوالي 26.600 اسرة فقيرة تعيش في مناطق خطرة لابد من ازالتها وتوفير مسكن امن لهم وقد تم اختيار الموقعين علي مقربة من هذه المناطق الخطرة بحيث يسهل نقل المواطنين اليها مع توفير كافة الخدمات الاساسية لهم من مدارس وأسواق ومراكز طبية وقضائية ورياضية وخلافة.

وأشار المحافظ بأنه تم تقسيم المشروعين الي قطاعات وإرساء كل قطاع علي شركة مقاولات وطنيه كبري لخلق روح التنافس بينهم وسرعة انجاز العمل حيث تقوم 8 شركات مقاولات بمشروع الاسمرات وكذلك 4 شركات مقاولات كبري بمشروع تحيا مصر ومتابعة انجاز كل منهم علي حده.

رافق المحافظ في جولته اللواء السيد نصر ابراهيم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية وجيهان عبد الرحمن نائب المحافظ واللواء هاني شنيشة مدير مديرية الاسكان واللواء عبد السميع وهدان رئيس حي المقطم وعدد من ممثلي شركات المقاولات.