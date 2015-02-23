العليا للانتخابات : 5609 مرشحين للمقاعد الفردية و 1290 مرشحا بالقوائم

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس، عن قبول ترشح 5609 أشخاص ما بين مستقلين وحزبيين في مرحلتي الانتخاب بانتخابات مجلس النواب بالنسبة للمقاعد الفردية، و 1290 مترشحاً أصلياً واحتياطياً في الدوائر الأربعة المخصصة للقوائم.

ويجري التنافس في انتخابات مجلس النواب على 237 دائرة انتخابية للنظام الفردي، و4 دوائر انتخابية لنظام القوائم.

وقال المستشار عمر مروان المتحدث الرسمي للجنة العليا للانتخابات إنه تم قبول 7 تحالفات وأحزاب تقدمت بعدد 19 قائمة في دوائر القوائم الأربعة، 2 في المرحلة الانتخابية الأولى 60 مقعداً و 2 في المرحلة الانتخابية الثانية 60 مقعدا ،وبلغ عدد المترشحين في الدوائر الأربعة 1290 مترشحاً أصلياً واحتياطياً، ويختار الناخب قائمة واحدة في كل دائرة.

وأضاف المستشار مروان أنه بالنسبة للنظام الفردي فقد تم قبول 5609 مرشحين مستقلين وحزبيين في مرحلتي الانتخاب، يتنافسون على 420 مقعداً، منها 209 مقاعد في المرحلة الانتخابية الأولى، و 211 مقعداً في المرحلة الانتخابية الثانية، إذ يختار الناخب مرشحاً واحداً أو إثنين أو ثلاثة من المترشحين على حسب عدد المقاعد المخصص لكل دائرة انتخابية.