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وزير الداخلية يتفقد الارتكازات والنقاط الأمنية بشمال سيناء

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وزير الداخلية يتفقد الارتكازات والنقاط الأمنية بشمال سيناء وزير الداخلية يتفقد الارتكازات والنقاط الأمنية بشمال سيناء

اللواء محمد إبراهيم – وزير الداخلية

قام السيد محمد إبراهيم، وزير الداخلية، صباح اليوم الإثنين، بتفقد الإرتكازات والأقوال الأمنية وكذا نقاط التأمين المشتركة بين القوات المسلحة والشرطة بنطاق القطاع الأوسط بشمال سيناء، والنقاط الحاكمة بمناطق النقب ومنطقة الكونتلا ونطاق المنطقة ( ج )، ووادى وتير وطريق نخل ونقطة هوارة والطريق المؤدى لمنطقة القسيمة.

والتقى وزير الداخلية برجال القوات المسلحة والشرطة بكافة نقاط التأمين، واطمأن على جاهزية القوات لتنفيذ كافة المهام الأمنية المكلفة بها.

كما قام الوزير بافتتاح قسم شرطة مسطحات طابا بعد التجديد الشامل، وزيارة قيادة المنطقة ” ج “، وأشاد سيادته بجهود القوات المسلحة والشرطة فى التصدى للعمليات الإرهابية والإجرامية فى كافة ربوع المحافظة وما يبذلونه من تضحيات فداءاً لشعب .

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