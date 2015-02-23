السياحة: البرازيل تنتج فيلمًا وثائقيًا عن المعالم الأثرية والسياحية المصرية

أعدت الشبكة الإعلامية البرازيلية Record، فيلم وثائقي عن المعالم السياحية المصرية المختلفة تمهيداً لعرضه على خمسة أجزاء خلال الاسبوع الثانى من شهر مارس القادم.

يشمل الفيلم الوثائقي تصوير الاهرامات وأبوالهول ووادى الملوك ومعبد حتشبسوت إضافة الى المتحف المصرى ودير سانت كاترين ، كما يتضمن الفيلم لقاءات مع كبار علماء الاثار المصريين للحديث عن مختلف الاثار المصرية إلى جانب تأريخ لدور نهر النيل فى الحضارة المصرية.

وبدوره قال السفير حسام ذكى سفير مصر فى البرازيل أن ذلك العمل يأتى ذلك فى إطار الجهود المشتركة بين وزارة السياحة والسفارة المصرية ببرازيليا لتنشيط السياحة البرازيلية إلى مصر والعمل على الترويج للمعالم السياحية والآثار المصرية فى وسائل الاعلام البرازيلية.

ومن جانبها قالت رشا العزايزى المستشار الاعلامى والمتحدث الرسمى باسم وزارة السياحة أن العمل على التواجد الاعلامي العالمي عن طريق إنتاج افلام تسجيلية، من شأنه إبراز المقصد السياحي المصري وتنوع أنماط السياحية ومقوماته فضلا عن التأثير في قرار السفر واختيار الوجهه السياحية، مشيرا إلى أن القوة الناعمة من المثقفين والفنانين لهم دور بارز في الترويج للمقاصد السياحية.

وقد أبدى فريق عمل الفيلم إعجابه الشديد بالمقصد السياحى المصرى وما لمسوه فيه من كرم وضيافة أثناء إعداد الفيلم ، مشيدين بالتعاون بين السفارة المصرية ووزارتى السياحة والآثار من أجل إنجاح تلك التجربة التى سيكون لها ثمارها فى البرازيل على دعم العلاقات الثقافية والسياحية بين مصر والبرازيل.