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رجل أعمال إماراتي يقدم عشر منح للطلاب المصريين للدراسة بالجامعة الأمريكية

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رجل أعمال إماراتي يقدم عشر منح للطلاب المصريين للدراسة بالجامعة الأمريكية رجل أعمال إماراتي يقدم عشر منح للطلاب المصريين للدراسة بالجامعة الأمريكية

وفور الانتهاء من إعداد البرنامج، سيحصل طالبين كل عام على المنحة بينما يتخرج اثنان، ليبقى بالجامعة دائما 10 طلاب يدرسون في برنامج المنح الذي يقدمه رجل الأعمال خلف أحمد الحبتور، مالك ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركات الحبتور بدولة الإمارات العربية المتحدة.

جدير بالذكر أن خلف أحمد الحبتور، هو داعم وصديق دائم وقديم للجامعة وقدم العديد من الأعمال الخيرية، كما أنه رجل أعمال من الطراز الأول.

وقد استضافت ليسا أندرسون، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة حفل توقيع الاتفاقية بحضور رجل الأعمال خلف أحمد الحبتور، والدكتور عمرو سلامة، مستشار الجامعة، والدكتور محمود الجمل، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، والدكتور طارق شوقي، عميد كلية العلوم والهندسة، وبريان ماكدوجال، نائب رئيس الجامعة التنفيذي للشؤون الإدارية والمالية، ودينا أبو الفتوح، نائب رئيس الجامعة للتطوير المؤسسي والاتصالات، وخالد ضحاوي، نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب.

قال الحبتور في كلمته بالمؤتمر الصحفي، “بينما أقوم بإطلاق هذه المنحة، أحلم يوما أن يحصل ابناء المصريين الذين قتلوا بوحشية في ليبيا على منحة خلف أحمد الحبتور” وأضاف أن التعليم هو الطريق لمواجهة الظلام في العالم. “سيضمن هذا البرنامج للطلاب المصريين النابغين والمستحقين من المحافظات المختلفة أن يحصلوا على أفضل تعليم ممكن لبناء مجتمعاتهم، وبلدهم ومنطقتنا العربية. أؤمن تماماً بقيمة التعليم وقدرته على تغيير العالم.”

وطوال مسيرته المهنية المتميزة في مجال الأعمال، كان الحبتور دائما ًمناصراً لفكرة جودة التعليم. ففي 1975، أسس مدرسة الاتحاد وأصبح الرئيس الأول لمجلس أمنائها. وفي عام 1991، أسس مدرسة الإمارات الدولية، وهي أول مدرسة في دولة الإمارات العربية المتحدة تدرس المناهج الدراسية الدولية للإماراتيين والجاليات الأجنبية في الإمارات. وفي الولايات المتحدة الأمريكية، أطلق الحبتور برنامج القيادة وسلسلة من المحاضرات بكلية ايلينوي لتشجيع القيادات الشابة في الجامعة.

قالت أندرسون في حفل التوقيع، “يعد انشاء منحة خلف أحمد الحبتور بمثابة استثمار رائع في الشباب المصري، الذي سيأتي من كافة أنحاء للحصول على فرصة لتغيير حياتهم عن طريق الدراسة بالجامعة. سيتمكن الطلاب المتميزين والمستحقين من أن يواصلوا أحلامهم و أن يحصلوا على الخبرة، والمعرفة، والتعليم لكي يصبحوا مواطنين متفاعلين في مجتمعاتهم وفي العالم. نحن ممنونون للدكتور الحبتور لثقته بالجامعة، فهو صديق قديم ومساند للجامعة، ويقوم بأعمال خيرية متميزة، كما أن إخلاصه للشباب ولتغير المستقبل من خلال التعليم ملهم لنا جميعاً.”

و لدى الحبتور قائمة طويلة من الجوائز التي حصل عليها لمعرفته الواسعة بالشئون الدولية والأنشطة الخيرية وجهوده لتعزيز السلام، من بينها الجائزة الدولية للأعمال الانسانية والانجاز في مجال الاعمال من المجلس القومي للعلاقات الامريكية العربية في المؤتمر السنوي الثالث والعشرين لواضعي السياسة العربية الأمريكية بواشنطن تقديرا لمجهوداته في مجال التعليم والعمل الخيري وبناء الجسور بين الشرق والغرب، بالإضافة للدكتوراه الفخرية من الجامعة الامريكية بالقاهرة في 2014 تقديرا لجهوده المتواصلة في تعزيز التفاهم بين الشعوب ودعم القضايا الانسانية وتعزيز البحث الاكاديمي.

يذكر أن الحبتور قد تبرع ﺒ 5 ملايين دولار لتمويل إستاد كرة القدم ومضمار خلف أحمد الحبتور بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، الذي أنشئ وفق المعايير الأولمبية والذي يضم ملعب قانوني لكرة قدم ومضمار طوله 400 متر و له 10 مسارات. ويوفر هذا الإستاد البيئة المثالية لتدريب وتحسين المهارات الرياضية لطلاب الجامعة، كما يوفر هذا المرفق للجامعة مكانًا متميزاً لإقامة البطولات الإقليمية والدولية.

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