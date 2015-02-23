ظهور بؤر لـ «الحمى القلاعية» بنجع حمادى

أعلنت الدكتورة أنوار السمكورى، مديرة الإدارة البيطرية بنجع حمادى، أن هناك بؤر ظهرت لمرضى الحمى القلاعية بمركزى أبوتشت والوقف فيما بدأت الإدارة البيطرية فى تحصين المواشى بالمجان.

وأضافت أنه يتم تحصين المواشى تحت مسمى “التحصين الحلقى” بالمجان على بعد 10 كيلو مترات من ظهور بؤر للمرض ، بعدما كان سعر التحصين ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع 13 جنيها ونصف.

وأوضحت أنه تم تشكيل فريق “الكاو” بالإدارة البيطرية بنجع حمادى، ومتابعة حالة الماشية وتم أخد عينات بصورة عشوائية من المواشى، وكشفت نتيجة العينات وجود بؤرة للمرض بقرية الصماصمة بنجع حمادى، وأوضح صاحبها أنه حصل الماشية بعد شرائها من مركز فرشوط المجاور.