الحوثيون يمنعون الزيارة عن وزير الخارجية اليمني

منعت جماعة أنصار الله المعروفة بجماعة الحوثي، الإثنين، الزيارة عن وزير الخارجية اليمني “عبدالله محمد الصايدي” في منزله بالعاصمة صنعاء، بحسب مصدر مقرب من الوزير.

وقال المصدر، مفضلاً عدم الكشف عن هويته، إن “الحوثيين منعوا اليوم الزيارة عن الوزير الصايدي”، الموضوع قيد الإقامة الجبرية، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وكانت وزيرة الإعلام في الحكومة اليمنية المستقيلة “نادية السقاف”، أكدت في تغريدة لها بموقعها على “تويتر”، السبت، أن هناك تشديد للحراسة حول منزلي رئيس الوزراء “خالد بحاح”، ووزير الخارجية “عبد الله الصايدي”، بعد تمكن الرئيس عبد ربه منصور هادي من مغادرة منزله في صنعاء والوصول إلى عدن جنوبي البلاد.

كان الرئيس اليمني وصل عدن السبت الماضي بعد تمكنه من مغادرة منزله بصنعاء وكسر حالة الحصار المفروضه عليه من قبل الحوثيين منذ استقالته في 22 يناير الماضي.

وبعد ساعات من وصوله، أعلن هادي تمسكه بشرعيته رئيسا للبلاد، وأكد أن “كل القرارات الصادرة منذ 21 سبتمبر/أيلول (تاريخ سيطرة جماعة الحوثي على صنعاء) باطلة ولا شرعية لها”.