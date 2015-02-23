دفاع “صالح” يطعن بالتزوير على الخطاب المقدم من النيابة العامة لرفض إخلاء سبيله

طالب المحامي أسامة الحلو دفاع المتهم “صبحي صالح” بتسجيل طلب موكله بالطعن بالتزوير علي الخطاب المقدم بجلسة اليوم من النيابة العامة لمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة والخاص بعدم صدور قرار من وزير الداخلية بإخلاء سبيل المعتقلين الـ34.

وقال الحلو إنه يضيف أيضا الطعن بالتزوير علي المذكرة المقدمة من اللواء حسن عبد الرحمن للمحكمة أثناء الإدلاء بشهادته، وذلك لأنه أشار في تلك المذكرة إلي أن المتهمين تم اعتقالهم لحين العرض علي النيابة العامة.

وأضاف محامى “صبحى صالح” أن الخطاب المقدم اليوم يتعارض فيما قدمه مع الخطاب المقدم من ذات الجهة بجلسة سابقة بأنه تم القبض علي مجموعة الـ34.

وأشار الحلو إلى أن هذا الخطاب يتعارض مع أقوال اللواء حسن عبد الرحمن ” البرئ “علي حد وصفه.

وأضاف دفاع المتهم أن الخطاب المقدم الأن يتعارض مع ما قاله وزير الداخلية الأسبق محمود وجدي الشاهد الرابع في القضية ،مشيراً إلى أن قرار الاعتقال الشفوي لا يلغي كتابةً.

يذكر أن هذة القضية المتهم فيها الرئيس الأسبق المعزول محمد مرسي و 130 متهم من ضمنهم “رشاد بيومى و محمود عزت و محمد سعد الكتاتنى و سعد الحسينى و محمد بديع عبد المجيد و محمد البلتاجى و صفوت حجازى و عصام الدين العريان و يوسف القرضاى” وأخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة “حماس” الفلسطينية و”حزب الله” اللبنانى .

وعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بربرى وبحضور ضياء عابد المحامي العام بنيابة أمن الدولة العليا وبسكرتارية أحمد جاد و محمد رضا.