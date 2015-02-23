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بالصور.. مدير أمن القاهرة يقود حملة مكبرة بمناطق وسط البلد

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بالصور.. مدير أمن القاهرة يقود حملة مكبرة بمناطق وسط البلد بالصور.. مدير أمن القاهرة يقود حملة مكبرة بمناطق وسط البلد

وقد أكد مدير الأمن على الضباط القائمين على تلك الحملات بضرورة الإهتمام بالجانب الإرشادي والعمل بصفة مستمرة على توعية المواطنين خاصةً بما يتعلق بالمخالفات المرورية غير الصارخة والتي لاتؤثر على السيولة المرورية وإجراءات السلامة على الطرق وكذا تعليق لافتات إرشادية على مركبات الشرطة.

وقد أستهدفت الحملة مناطق وسط البلد بشوارع طلعت حرب ، قصر النيل ،عدلي ،التحرير،26 يوليو وكافة الأزقة والشوارع الجانبية المحيطة بهم.

وأسفرت الحملة في مجال المرور عن 96 كلبش، 18 تعطيل حركة المرور، 47 سحب تراخيص،  2 حجز سيارات، 18 حجز درراجات بخارية، 212 مخالفات نموذج 125.

في مجال المرافق ( 124 إزالة إدارية ،  34 محضر إشغال ، 11 بائع متجول  ، 19 محضر مخالفة شرطة البيئة ، 3 أدارة منشأة بدون ترخيص ، 2 غلق أدارى  ) .

وقد شدد مدير الأمن علي ضرورة أستمرار تلك الحملات الأنضباطية  علي مستويات القطاعات الاربع في كافة شوارع وميادين العاصمة مع التشديد علي إستنفار القوات لتحقيق أمن وسلامة المواطنين .

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