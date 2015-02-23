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البرلمان العربي يدين التفجيرات الإرهابية فى ليبيا

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البرلمان العربي يدين التفجيرات الإرهابية فى ليبيا البرلمان العربي يدين التفجيرات الإرهابية فى ليبيا

استنكر احمد بن محمد الجروان رئيس البرلمان العربي ما قامت به الجماعات الإرهابية فى ليبيا من تفجيرات وقعت بمدينة القبة الليبية وأدت لسقوط العديد من القتلى والجرحى من الأبرياء من الشعب الليبي.

وأضاف الجروان ان تلك الاعمال الإرهابية الجبانة لن تثنى البرلمان العربي من الوقوف صفا واحدا مع البرلمان الليبي والحكومة الشرعية الممثلة له عن مواصلة مسيرة الديمقراطية والتعبير عن موقف الشعب الليبي العظيم الذي يقف في مواجهة  تلك الاعمال الإرهابية التي تسعى الى ضرب محاولات التوافق الوطني وإحداث شقاق بين صفوف الشعب الليبي للنيل من وحدته وسلامة أراضيه.

ودعى رئيس البرلمان العربي كافة الدول المحبة للسلام للتعاون من اجل سرعه بدء حوار جاد يضم القوى الوطنية التي تؤيد وحدة ليبيا ونبذ تلك التي تدعم الإرهاب وتهدد سلامة الأراضي الليبية.

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