وفاة طفل سقط من الطابق الثامن في الشارقة

توفي طفل عربي الجنسية يبلغ من العمر7سنوات إثر سقوطه من شرفة الشقة الواقعة بالطابق الثامن في إحدى البنايات السكنية بالشارقة.

وورد بلاغ إلى غرفة العمليات المركزية بالقيادة العامـة لشرطـة الشارقة في تمام الساعة السادسة مساء أمس يفيد بسقوط طفل من إحدى نوافذ الأبراج السكنية، وانتقلت على إثره دوريات الأنجاد والاسعاف الوطني وفرق التحريات بمركز شرطة الغرب الشامل إلى موقع الحادث، حيث تبين أن الطفل فارق الحياة فور سقوطه في نفس الموقع.

وتبين من خلال التحقيق في الواقعــة أن الطفل كان معتاداً على نثر الحبوب لإطعام الطيور وأثناء قيامه بذلك، اختل توازنه وسقط من شرفة الشقــة ليلقى حتفه في الحال، هذا وتم إحالة جثة الطفل المتوفى للمختبر الجنائي لعرضها على الطبيب الشرعي وملف القضيـة إلى النيابة العامــة بالشارقة.

وأعرب العقيد سلطان عبدالله الخيال مدير إدارة الاعلام والعلاقات العامة بشرطة الشارقة عن أسفه البالغ لوقوع الحادث محذراً من ترك الأطفال دون رقابة من جانب الأهل مما يؤدي إلى تعرضهم لمثل هذه الحوادث التي تكرر وقوعها خلال السنوات الأخيرة رغم التنديدات والتحذيرات التي أطلقتها شرطة الشارقة والجهات المختصة والحملات التوعويــة التي تم إطلاقها للحد من هذه الحوادث وتوعيــة الاسر بخطورة ترك الأطفال بمفردهم وعدم اتخاذ كافة الاحتياطات الوقائية للحيلولــة دون سقوطهم من شرفات البنايات والأبراج السكنية العالية.

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