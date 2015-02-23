ضبط فتاتين داخل نادٍ صحى أثناء ممارسة الجنس مع راغبى المتعة بالدقى

تمكن رجال الإدارة العامة لمباحث الآداب برئاسة اللواء مجدى موسى، من ضبط نادٍ صحى يمارس الأعمال المنافية للآداب بالعجوزة.

البداية عندما وردت معلومات للواء محمد ذكاء، مدير النشاط الداخلى بالإدارة، وجود نادٍ صحى مخالف بالإضافة إلى قيامه بالأعمال المنافية للآداب.

وتأكيدا على ضبط كل أشكال الجريمة بكل صورها، وبعد إجراء التحريات وجمع المعلومات حول الوقائع بمعرفة العقيد إبراهيم الطويل، تم التأكد من صحة الوقائع، فخرجت قوة أمنية على رأسها المقدم حسن النجار والمقدم محمد حلمى وايهاب توفيق وتم ضبط فتاتين أثناء عمل جلسة مساج وممارسة الجنس مع زبون راغب متعة مقابل 300 جنيه للساعة.

كما تم ضبط مدير النادى وبحوزته مبالغ مالية وجهاز لاب توب وهاتفين وبعض الزيوت النباتية

>ومواجهة راغب المتعة اعترف باعتياد تردده على المكان لإشباع رغبات الجنسية، وتحرر محضر بالواقعة وأرسلت المتهمين إلى النيابة.