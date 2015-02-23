ضبط6 من سائقى أتوبيسات المدارس يقودون تحت تأثير المخدر بالقاهرة الكبرى

قال اللواء مصطفى درويش مساعد الوزير للمرور إن الإدارة تقوم بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى والصحة والتربية والتعليم لشن حملات مرورية لرصد متعاطى المواد المخدرة من سائقى أتوبيسات المدارس للحد من الحوادث المرورية التى تتسبب فيها القيادة تحت تأثير المخدرة حفاظا على سلامة الطلاب وتم إجراء تحليل طبى لعدد من السائقين وتم ضبط 6 حالات إيجابية من بينها.

وأضاف مدير المرور لليوم السابع أن الإدارة العامة تواصل شن حملات مرورية مكبرة بمختلف المحافظات للكشف عن متعاطى المواد المخدرة من قائدى أتوبيسات المدارس وتم إجراء تحليل طبى بمنطقتى العجوزة وشبرا الخيمة لعدد من السائقين بالأمس وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.

وأكد اللواء مصطفى درويش، أن مجهودات الحملة بنطاق محافظات (القاهـرة – الجيـزة – القليوبيـة) منها بنطاق القاهرة فحص 26 حالة بدائرة منطقتى السيدة زينب وعابدين ولم تسفر عن أية نتائج لحالات تُثبت تعاطى المواد المخدرة وبمديرية أمن الجيزة تم فحص 22 حالة بدائرة منطقة بالعجوزة وأسفرت عن ضبط 3 حالات ثبُت تعاطيهم للمواد المخدرة وبمديرية أمن القليوبية تم فحص 21 حالة بدائرة منطقة شبرا الخيمة أسفرت عن ضبط 3 حالات ثبُت تعاطيهم للمواد المخدرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتباشر الإدارة العامة للمرور جهودها لضبط قائدى السيارات متعاطى المواد المخدرة.