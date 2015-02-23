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تأجيل محاكمة ضابط بالاعتداء على طيار بالشرقية لطلب رد المحكمة

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قررت محكمة جنح بلبيس، بمحافظة الشرقية، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة ضابط الشرطة المتهم بالاعتداء على طيار فى القضية رقم 362 جنح لسنة لسنة 2014 لحين طلب رد هيئة المحكمة.

تعود أحداث الواقعة إلى قيام النقيب "إ. ح. م" بالاعتداء على الرائد طيار أحمد قنديل بالضرب والسب، فى الجنحة رقم 3630 لسنة 2014 جنح أول العاشر من رمضان، أثناء مروره بسيارته، وقام ضابط الشرطة باستيقافه والاعتاء عليه هو والقوة المرافقة له، وتم توجيه تهمة التعدى واستعمال القوة وإحداث إصابات الرائد طيار الواردة بالتحقيقات، مما تسبب فى عجزه عن عمله لمدة تزيد عن 21 يوماً.

أحيلت الجنحة إلى المحكمة التى قضت بحبس المتهم سنة مع الشغل عن التهمة الأولى، وحبسه سنة أخرى مع الشغل عن التهمة الثانية، وهو ما طعن عليه المتهم باستئناف الحكم الذى نظرته محكمة الاستئناف وحكمت بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفض وتأييد الحكم المستأنف فيه .
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مصر 365