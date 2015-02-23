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حبس 4 من أفراد أمن شركة السويس لتصنيع البترول بتهمة الإهمال

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حبس 4 من أفراد أمن شركة السويس لتصنيع البترول بتهمة الإهمال حبس 4 من أفراد أمن شركة السويس لتصنيع البترول بتهمة الإهمال
أمرت نيابة السويس بإشراف المستشار أحمد عبد الحليم المحامى العام لنيابات السويس ظهر اليوم الاثنين، حبس 4 أفراد بالأمن الميدانى فى شركة السويس لتصنيع البترول "المعمل"، بتهمة الإهمال والإضرار بالمال العام.

كانت منطقة المستعمرة داخل شركة المعمل قد شهدت حرق 9 سيارات ملاكى منذ يومين لمديرى عموم ومديرى إدارات على يد عناصر الجماعة الإرهابية، وتبين أن منفذى العملية التخريبية دخلوا بسيارة ملاكى من إحدى البوابات حديثة الإنشاء مستغلين غياب الحراسة الأمنية، وتسللوا حتى وصلوا لمنطقة المستعمرة، حيث السكن الإدارى الخاص بالمديرين، حيث أشعلوا النيران فى السيارات التسعة بوضع زجاجات مشتعلة تحتوى على مواد شديدة الاحتراق أسفل خزان الوقود، ومقدمة كل سيارة.

وباشرت نيابة السويس التحقيق مع أفراد الأمن الميدانى والحراس، وأفراد الأمن الصناعى بالشركة حول كيفية دخول العناصر المخربة، ومكان تواجد أفراد الأمن وقت وقوع الحريق فى السيارات.

ووجهت النيابة التهم السابقة للحراس، حيث كشفت التحقيقات عن إغفالهم دورية الحراسة وتأمين الأبواب، كما تواصل النيابة التحقيق مع أفراد الأمن الصناعى.

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مصر 365