مباحث أشمون تضبط 6 آلاف قرص مخدر وفرد خرطوش داخل منزل عاطلين

نجح رجال مباحث مركز أشمون بمديرية أمن المنوفية فى إلقاء القبض على كمية كبيرة من الأقراص المخدرة بحوزة عاطلين قبل نجاحهما فى ترويجها على عملائهما ببندر أشمون.

تلقى الرائد محمد عبد الصمد رئيس مباحث مركز شرطة أشمون معلومات من مصادره السرية مفادها قيام كل من إبراهيم ومحمد القرمانى بالاتجار فى الأقراص المخدرة بدائرة المركز.

بعد عمل التحريات اللازمة، تأكدت صحة المعلومات، على الفور تم استصدار إذن من النيابة العامة وبمداهمة منزل المتهمين تم ضبط كمية كبيرة من الأقراص المخدرة تقدر بـ6 آلاف قرص مخدر وسلاح نارى "فرد خرطوش".

تم إلقاء القبض على أحد المتهمين، وجارى عمل الأكمنة الأمنية لضبط الهثانى الهارب، بمواجهة المتهم اعترف بحيازته الأقراص المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح النارى بقصد حماية تجارتهم غير المشروعة، تحرر المحضر اللازم وجارى عرض المتهمين على النيابة لاتخاذ اللازم.