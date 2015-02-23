أخبار عاجلة

التقرير الطبى لـ"معاق الدقهلية": تم اغتصابه بشكل كامل ومصاب بشرخ شرجى -
بالصور.. مصر تتسلم الدفعة الثالثة من الرافال والطائرات تحلق فى سماء القاهرة -
ستاد مصر: تصريحات عماد النحاس المدير الفنى لفريق الشرقية عقب الفوز على الزمالك -
ترامب يطيح بأخطر رجل في البيت الأبيض من منصبه -
فيديو| عبد الحميد بسيوني: لاعبو الزمالك السبب في الهزيمة من الشرقية -
الزمالك يتذوق مرارة الخسارة الخامسة على يد الشرقية -
بالفيديو- هل تذكرون ''الطفل المدخن''؟.. هذا ما حل به بعد 7 سنوات -
حظك اليوم برج الدلو الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
كارثة جديدة يقع فيها ماسبيرو.. كتابة اسم الرئيس بشكل «خاطئ» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مباحث أشمون تضبط 6 آلاف قرص مخدر وفرد خرطوش داخل منزل عاطلين

Google+ Print
مباحث أشمون تضبط 6 آلاف قرص مخدر وفرد خرطوش داخل منزل عاطلين مباحث أشمون تضبط 6 آلاف قرص مخدر وفرد خرطوش داخل منزل عاطلين
نجح رجال مباحث مركز أشمون بمديرية أمن المنوفية فى إلقاء القبض على كمية كبيرة من الأقراص المخدرة بحوزة عاطلين قبل نجاحهما فى ترويجها على عملائهما ببندر أشمون.

تلقى الرائد محمد عبد الصمد رئيس مباحث مركز شرطة أشمون معلومات من مصادره السرية مفادها قيام كل من إبراهيم ومحمد القرمانى بالاتجار فى الأقراص المخدرة بدائرة المركز.

بعد عمل التحريات اللازمة، تأكدت صحة المعلومات، على الفور تم استصدار إذن من النيابة العامة وبمداهمة منزل المتهمين تم ضبط كمية كبيرة من الأقراص المخدرة تقدر بـ6 آلاف قرص مخدر وسلاح نارى "فرد خرطوش".

تم إلقاء القبض على أحد المتهمين، وجارى عمل الأكمنة الأمنية لضبط الهثانى الهارب، بمواجهة المتهم اعترف بحيازته الأقراص المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح النارى بقصد حماية تجارتهم غير المشروعة، تحرر المحضر اللازم وجارى عرض المتهمين على النيابة لاتخاذ اللازم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365