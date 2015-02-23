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حبس قيادى إخوانى بالبدرشين حرض على العنف 4 أيام

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حبس قيادى إخوانى بالبدرشين حرض على العنف 4 أيام حبس قيادى إخوانى بالبدرشين حرض على العنف 4 أيام
أمرت نيابة البدرشين برئاسة المستشار محمد عبد السلام مدير النيابة بحبس أحد كوادر جماعة الإخوان بالبدرشين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بتمويل مظاهرات الجماعة وتحريضه على العنف والدعوة للتظاهر والانضمام لجماعة إرهابية.

تعود تفاصيل الواقعة حينما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط المتهم "حسن. ف" 44 سنة، بعدما كشفت التحريات عن ضلوع المتهم فى أعمال العنف التى شهدتها قرى مركز البدرشين بجنوب الجيزة، وتمويله لمظاهرات الجماعة وتحريضه على العنف، وانضمامه لجماعة إرهابية.

وكانت قوة أمنية من مديرية أمن الجيزة قد خرجت لضبط المتهم بعد إصدار إذن من النيابة العامة بضبطه وإحضاره، وتمكنت القوات من ضبط المتهم فى إحدى قرى مركز البدرشين وبحوزته جهاز لاب توب ومبلغ 5 آلاف جنيه، فتم تحرير محضرًا بالواقعة وأحيل للنيابة التى أصدرت قرارها السابق.

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