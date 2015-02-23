ديلى ستار نيوز: بريطانية تعانى من النوم 50 مرة فى اليوم

• العقاقير التقليدية لا تساعدها على تحسن الحالة بما يكفى

تعانى بريطانية من حالة عصبية نادرة تصيبها بنوبات غير مرغوبة من النوم تصل إلى 50 مرة يوميا، بالإضافة إلى فقدانها للسيطرة على عضلاتها عند إحساسها بعواطف مختلفة كالضحك والبكاء والخوف.

يذكر موقع "ديلى ستار نيوز" الإخبارى البريطانى أن جاكى لويد من لانكشاير فى إنجلترا وتبلغ من العمر 37 عاما، وهى أم لطفلين تعانى من مشكلة فى اليقظة تجعلها تسقط فى نوبات لا تريدها من النوم، وبسببها تركت عملها كرئيسة طهاة فى أحد المطاعم، وحالتها لا تتحسن على الرغم من تناولها ضعف الجرعة التقليدية من عقار "مودافينيل" الذى يستخدم فى علاج الحالات المشابهة لها.

• أشياء محرمة على المريضة

تقول لويد إن مشكلتها الكبرى تكمن فى إصاباتها المتكررة خلال العمل، وحتى بعد تركها للعمل فإن نوبات النوم المفاجئة تجعلها تجرح نفسها أو تصطدم بأى من أثاث المنزل وتصاب بالجروح والكدمات، وتمنعها من ممارسة حياتها بصورة طبيعية خارج المنزل، كما أنها ممنوعة من قيادة السيارات، وقد تحدث لها النوبة أثناء عبورها لطريق أو فى أى وضع خطر آخر لذا لزمت بيتها بقدر الإمكان.

• فقدان السيطرة على العضلات

كما أن الحالة المصاحبة لها والتى تجعلها تفقد السيطرة على أعصابها أن تعرضت إلى مشاعر الفرح أو الحزن أو الخوف أو أية مشاعر أخرى، تجعل من المستحيل اللعب مع أطفالها، وعلى الرغم من أنها تقدمت كمتطوعة لتجربة أحد العقاقير الجديدة التى يمكن أن تساعد حالتها، إلا أن طلبها تم رفضه من قبل المسئولين عن الصحة فى بريطانيا بحجة أن حالتها ليست مناسبة لتجربة العقار عليها، و اعتقاد الباحثين أنها لن تستفيد أكثر من العقار.

كل ما تريده جاكى الآن هو تجربة عقار "أوكسيبيت الصوديوم" لعله يساعدها على تحسين حياتها، وأمنيتها أن تلعب مع أبنائها بصورة طبيعية، وأن تنام بصورة طبيعية بدلا من نوبات النوم العشوائية التى تحدث فى كل وقت.

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