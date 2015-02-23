استخدمى زيوت اللوز وجوز الهند للعناية بشعر طفلك

الزيوت الطبيعية أفضل لشعر الطفل

تحتاج العناية ببشرة وشعر الأطفال إلى معاملة وجهد خاص، فاستخدام المستحضرات الكيميائية قد لا تتناسب مع طبيعة أجسامهم الحساسة.

غالبا ما تواجه الأم مشكلة فى العناية بشعر أطفالها والحفاظ عليه من التقصف والجفاف، وفى سبيل ذلك قد تستعين ببعض المستحضرات التجميلية.

فى حين تؤكد الدكتورة هديل جهاد أخصائية الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر، أن طبيعة شعر الأطفال تختلف عن البالغين، لذا لا يجب الاعتماد على المستحضرات المخصصة للبالغين فى العناية بشعر الطفل، وفى حالة عدم كفاءة مستحضرات العناية الخاصة بالأطفال، وعدم تحقيقها نتائج ملحوظة ومرضية، يمكن هنا الاستعاضة عنها بالزيوت الطبيعية كزيت الزيتون واللوز وجوز الهند.

كيف تستخدم الزيوت الطبيعية لعلاج شعر الأطفال

وتشدد هديل على أن الاستخدامات الشائعة للزيوت الطبيعية فى علاج مشاكل الشعر، تتم بطرق خاطئة وضارة، وأهم نقطة يجب التنبه لها عند استخدام تلك الزيوت هى عدم تركها على الشعر لأكثر من ساعتين ثم تغسل جيدا بعدها، مع الحرص على عدم التعرض لأشعة الشمس أثناء استخدام الزيت.

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