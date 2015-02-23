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“مصر تنتخب” أول فضائية متخصصة في الانتخابات البرلمانية

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“مصر تنتخب” أول فضائية متخصصة في الانتخابات البرلمانية “مصر تنتخب” أول فضائية متخصصة في الانتخابات البرلمانية

أعلنت قناة تنتخب فى بيان لها اليوم عن انطلاق أول قناة متخصصة فى الانتخابات البرلمانية، ايمانا منها بمساهمتها فى زيادة وعى الناخبين تجاه أهمية المرحله الراهنة.

و اشار البيان إلى  ضرورة الالتفاف حول مصلحة الوطن في هذا التوقيت الحرج الذي تمر به البلاد . وشدد على ضرورة أن يعمل البرلمان القادم على رفع المعاناة عن الطبقات الفقيرة ومساعدة الرئيس في مواجهة التحديات التي تواجه الشعب المصري.

وأكدت القناة إلى أن مانسعي إلية خلال الفترة القادمة، خدمة كل المرشحين الغير قادرين علي الوصول إلى الفضائيات الأخري، حيث لابد من وجود فرص التكأفؤ بين الطرفين في الحديث عن برنامجه وماذا يريد أن يقدم لمصر.

و اختتم البيان أن عام 2016 سيشهد جني ثمار العمل الجاد والخطط الطموحة التي تتحرك بها أجهزة الدولة، حيث أن الخطوات القوية التي سارعت بها أجهزة الدولة خلال العامين الماضيين ستؤدي إلى قفزة نوعية في الاقتصاد المصري ، مشيرة إلى أن عام 2016 سيكون عام الحصاد لما نفذته وأجهزة الدولة من أعمال.

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